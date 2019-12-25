Росгвардейцы задержали в Петербурге напавшего на отца с ножом

От прохождения медицинского освидетельствования правонарушитель отказался.

Росгвардейцы задержали молодого человека, который воспользовался ножом во время ссоры со своим отцом. Пострадавшего госпитализировали в больницу, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 13 ноября в полицию поступили сведения о том, что в квартире на улице Дыбенко произошел бытовой конфликт. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Злоумышленник в возрасте 21 года вернулся домой в состоянии опьянения и нанес ножевое ранение 62-летнему главе семьи.

Задержанного увезли в 70-й отдел, нож изъяли. От прохождения медицинского освидетельствования правонарушитель отказался.

Фото: пресс-служба Росгвардии