  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Росгвардейцы задержали в Петербурге напавшего на отца с ножом
Сегодня, 14:26
46
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Росгвардейцы задержали в Петербурге напавшего на отца с ножом

0 0

От прохождения медицинского освидетельствования правонарушитель отказался.

Росгвардейцы задержали молодого человека, который воспользовался ножом во время ссоры со своим отцом. Пострадавшего госпитализировали в больницу, рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. 

Ночью 13 ноября в полицию поступили сведения о том, что в квартире на улице Дыбенко произошел бытовой конфликт. На место прибыли сотрудники вневедомственной охраны. Злоумышленник в возрасте 21 года вернулся домой в состоянии опьянения и нанес ножевое ранение 62-летнему главе семьи. 

Задержанного увезли в 70-й отдел, нож изъяли. От прохождения медицинского освидетельствования правонарушитель отказался. 

Ранее на Piter.TV: задержан подозреваемый в убийстве возле магазина в Московском районе. 

Фото: пресс-служба Росгвардии 

Теги: происшествия, улица дыбенко
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии