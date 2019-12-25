Эксперты прокомментировали очередной отказ США избрать судей Апелляционного органа ВТО

Эксперты считают, что блокировка ВТО не будет решена в краткосрочной перспективе.

США в 49-й раз заблокировали предложение договориться об избрании судей Апелляционного органа ВТО. Без них деятельность организации фактически заморожена. Ситуацию прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Предложение выдвинула Мексика, ее поддержали 122 члена организации. В это же время Евросоюз запросил в ВТО рассмотрение своих претензий к России, которые возникли из-за, по их мнению, протекционистского характера госзакупок.

Эксперты отметили, что ЕС может настоять на созыве третейской группы для разбора своих претензий, однако отчасти это будет бессмысленно. Дело в том, что даже если ЕС и выиграет, то реализовать свои требования он не сможет, пока США не разблокируют процесс выбора судей. Ранее предполагалось, что причина в Дональде Трампе, однако после смены президента ситуация не изменилась. Это означает, что текущий формат взаимоотношений в рамках ВТО не устраивает нынешнюю экономику США.

Идею реформирования ВТО поддерживают многие, подчеркнули эксперты. Несмотря на желание, европейцы понимают, что изменение правил — это долгий и тяжелый процесс, во время которого нужно как-то регулировать торговые процессы. Это понимают и американцы, но бездействие ВТО дает им возможность безнаказанно защищать свой рынок протекционистскими законами XX века и навязывать свои товары другим странам.

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