Сроки строительства ТПУ "Девяткино" назвали в Ленобласти

Компания "Стейт", инвестор проекта, находится в процессе заключения договора с подрядчиком на разработку проекта автовокзала. Соглашение между инвестором и региональными властями было заключено еще в 2020 году.

Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) на западе города Мурино в Ленинградской области планируется завершить к концу 2026 – началу 2027 года, а проектные работы должны быть окончены к четвертому кварталу 2025 года, согласно информации, предоставленной Комитетом по транспорту Ленобласти.

Компания "Стейт", инвестор проекта, находится в процессе заключения договора с подрядчиком на разработку проекта автовокзала. Соглашение между инвестором и региональными властями было заключено еще в 2020 году.

Комитет подчеркнул, что проект предполагает строительство на участке с непростыми условиями, где имеются существенные ограничения, связанные с наличием метро, железной дороги и прочих городских коммуникаций, а также с необходимостью обеспечения высокого уровня пассажиропотока.

Глава транспортного комитета Михаил Присяжнюк ранее отмечал сложности данного объекта, включающего железную дорогу, метро и сопутствующие коммуникации. Планируется, что ТПУ "Девяткино" объединит железнодорожную станцию, КАД, станцию метро и автовокзал, откуда будут осуществляться международные автобусные рейсы.