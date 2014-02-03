В Петербурге мать-алиментщицу отправили в колонию за долг в 2,5 миллиона рублей

Женщина игнорировала даже исправительные работы.

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор 34-летней местной жительнице за уклонение от уплаты алиментов на двоих несовершеннолетних детей. Женщина полностью проигнорировала свои родительские обязанности, в результате чего накопила задолженность в размере 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФССП по Петербургу.

По решению суда осужденная должна была выплачивать средства на содержание сына, находящегося в государственном учреждении, и дочери, оставшейся с отцом. Однако она отказывалась трудоустраиваться и жила за счёт матери-пенсионерки. Ни административные наказания, ни принудительные меры не заставили её изменить поведение. Более того, женщина игнорировала даже исправительные работы.

Судебные приставы неоднократно возбуждали в отношении неё уголовные дела по статье 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей"). В результате суд, рассмотрев все материалы, приговорил её к 1 году и 4 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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Фото: ФССП по Петербургу