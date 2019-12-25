Петербуржец проведет четыре года в колонии за покушение на сбыт психотропа

Мужчина хранил при себе амфетамин.

Кировский районный суд вынес приговор петербуржцу Алексею Широкову, признанному виновным в покушении на на незаконный сбыт психотропного вещества. Об этом рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что Широков хранил при себе амфетамин для последующего сбыта,а также успел разместить несколько свертков с психотропом в местах "закладок" на территории Кировского района. В минувшем мае злоумышленника задержали полицейские, свертки с психотропным веществом изъяли.

Мужчина проведет четыре года в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил в связи с наличием срока для обжалования.

Также в Петербурге осудили двух мужчин за сломанные деревья и помятые машины.

Фото: Piter.TV