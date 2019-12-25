В Петербурге осудили двух мужчин за сломанные деревья и помятые машины

Один проведет два года в колонии, второй отделался условным сроком.

В Петербурге осудили двух мужчин, признанных виновными в умышленном повреждении чужого имущества и повреждении деревьев. Подробности рассказали в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что в сентябре 2019 года Алексей Ельмеев пробежался по крышам двух чужих автомобилей, припаркованных у дома №7 по Театральной улице. В результате хулиганской пробежки автовладельцам оказался причинен ущерб на сумму свыше 80 тысяч рублей. Днем позже Ельмеев вместе с приятелем Сергеем Саратовцевым обломали стволы восьми мелколистным липам, растущим у дома №83 по проспекту Ленина, чем причинили ущерб городу на сумму 144 тысяч рублей.

Суд назначил Ельмееву два года лишения свободы в колонии общего режима, Саратовцеву – год лишения свободы условно. Также с мужчин постановили взыскать 144 тысяч рублей в доход бюджета за сломанные липы.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Также мы сообщали, что полиция задержала жителя Петербурга, скинувшего с пятого этажа девушку.

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