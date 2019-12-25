Петербуржца отправили на 16 лет в колонию за секс и интимные видео с несовершеннолетней

Девочке на тот момент не было 14 лет.

Невский районный суд Петербурга приговорил Александра Цааву к 16 годам в колонии строгого режима. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, мужчина признан виновным в насильных действиях сексуального характера и изготовлении детской порнографии.

Суд установил, что в период с 2009 по 2012 год Цаава при не достигшей 14-летнего возраста девочке совершал насильственные действия сексуального характера в отношении еще одной несовершеннолетней. Также мужчина привлек вторую девочку для съемки порнографических видео с ее участием, которые впоследствии незаконно распространил в интернете.

Цаава вину признал частично, пояснив, что насилия не применял и все было добровольно. Запись интимной связи с несовершеннолетней, заявил злоумышленник, он делал себе на память, а в интернет ничего не выкладывал. Также Цаава заявил, что при задержании его избили, поэтому он себя оговорил и дал признательные показания.

Ранее мы рассказывали, что петербуржец напоил и изнасиловал родную дочь.

Фото: Piter.TV