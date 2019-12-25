Петербуржец напоил и изнасиловал родную дочь

Девочка об этом написала психологу в смс.

В полицию поступило сообщение о том, что отец неоднократно насиловал свою 13-летнюю дочь. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Во вторник, 24 ноября, в полицию поступило информационное письмо из школы. В письме говорилось, что 23 ноября ученица прислала смс психологу о том, что ее напоил и изнасиловал отец.

Также 24 ноября в полицию обратилась мама девочки с заявлением о том, что 23 ноября её дочь находилась в гостях у своего 58-летнего биологического отца. Он напоил девочку и изнасиловал.

В ходе опроса пострадавшей, установлено, что в марте 2019 года её отец также неоднократно совершал изнасилования. Меры к розыску и задержанию подозреваемого приняты.

Ранее был задержан подозреваемый в изнасиловании 16-летней девочки в гостинице на Невском.

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