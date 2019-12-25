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Задержан подозреваемый в изнасиловании 16-летней девочки в гостинице на Невском
Сегодня, 12:20
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himif

Задержан подозреваемый в изнасиловании 16-летней девочки в гостинице на Невском

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Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе, 11 ноября, в полицию Петербурга обратился 55-летний местный житель. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу  области, его 16-летняя дочь стала жертвой насильника несколькими днями ранее.

Со слов мужчины, вечером 7 ноября малознакомый мужчина изнасиловал девочку в гостинице на Невском проспекте. Уже 16 ноября полиция задержала на центральной улице города подозреваемого в преступлении, им оказался 37-летний гражданин. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали, что в Краснодарском крае отчим забил насмерть 4-летнюю девочку.

Фото: pixabay

Теги: задержание, изнасилование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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