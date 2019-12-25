Петербуржец, сбивший насмерть работника на Литейном мосту, проведет в колонии-поселении более 6 лет

Сотрудник осуществлял перекрытие переправы.

Прокуратура Калининского района Петербурга поддержала обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Ему вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 20 декабря.

Суд установил, что ночью 16 апреля нетрезвый обвиняемый, находясь за рулем автомобиля, выехал на Литейный мост, где насмерть сбил работника ФГУП "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ". Сотрудник осуществлял перекрытие переправы.

С учетом позиции стороны обвинения, мужчине назначено наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с управлениями авто на 2 года 6 месяцев.

Кроме того, удовлетворен гражданский иск сына погибшего о компенсации материального ущерба в размере 258 тыс. рублей и морального вреда – в размере 1,5 млн рублей.

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Фото: Piter.TV