Прокуратура Петербурга взыскивает в пользу пострадавшей в ДТП 1 млн рублей

Заявительница сидела на переднем пассажирском сидении иномарки и приняла основной удар на себя.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению 58-летней горожанки. В августе прошлого года в результате аварии женщине был причинен тяжкий вред здоровью, рассказали 17 декабря в надзорном ведомстве.

Водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения и около дома 32 по проспекту Металлистов столкнулся с машиной Skoda. Заявительница сидела на переднем пассажирском сидении иномарки и приняла основной удар на себя.

В отношении водителя "ВАЗа" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, которое в настоящее время находится на рассмотрении в суде. Прокурор района обратился также в суд с исковым заявлением в интересах пострадавшей о взыскании с мужчины компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей.

Исковое заявление находится на рассмотрении.

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Фото: Piter.TV