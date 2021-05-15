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Прокуратура Петербурга взыскивает в пользу пострадавшей в ДТП 1 млн рублей
Сегодня, 11:21
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Прокуратура Петербурга взыскивает в пользу пострадавшей в ДТП 1 млн рублей

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Заявительница сидела на переднем пассажирском сидении иномарки и приняла основной удар на себя.

Прокуратура Красногвардейского района Петербурга провела проверку по обращению 58-летней горожанки. В августе прошлого года в результате аварии женщине был причинен тяжкий вред здоровью, рассказали 17 декабря в надзорном ведомстве. 

Водитель автомобиля "ВАЗ" выехал на полосу встречного движения и около дома 32 по проспекту Металлистов столкнулся с машиной Skoda. Заявительница сидела на переднем пассажирском сидении иномарки и приняла основной удар на себя. 

В отношении водителя "ВАЗа" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ, которое в настоящее время находится на рассмотрении в суде. Прокурор района обратился также в суд с исковым заявлением в интересах пострадавшей о взыскании с мужчины компенсации морального вреда в размере 1 млн рублей. 

Исковое заявление находится на рассмотрении. 

Ранее Piter.TV: девочка-подросток пострадала в ДТП на Димитрова. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, компенсация, прокуратура петербурга, проспект металлистов
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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