Шляхто назвал возможный срок открытия фудкортов в ТЦ Петербурга

Директор центра Алмазова отметил, что на данный момент этот вопрос находится на этапе обсуждения.

Зоны фудкорта в торговых центрах Петербурга могут открыть в течение двух недель в случае улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению COVID-19 в Петербурге, директор центра Алмазова Евгений Шляхто.

Шляхто отметил, что на данный момент этот вопрос находится на этапе обсуждения. При этом директор центра Алмазова попросил петербуржцев отказаться от массовых мероприятий, чтобы не увеличивать рост заболеваемости.

Накануне Беглов рассказал, что в Петербурге планируют снять ряд ограничений по COVID-19.

Фото: Piter.tv