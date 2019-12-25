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В Петербурге планируют снять ряд ограничений по COVID-19
Сегодня, 8:06
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nastya960

В Петербурге планируют снять ряд ограничений по COVID-19

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Беглов собирается обсудить этот вопрос с Роспотребнадзором.

В Петербурге рассматривают возможность поэтапного снятия ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавируса. Об этом в эфире программы "Новый взгляд" на телеканале "78" рассказал глава города Александр Беглов.

Мы по этому поводу соберемся с Роспотребнадзором. Еще раз посмотрим, как будет развиваться ситуация, наши прогнозы.

Александр Беглов, губернатор

Беглов отметил, что снизить распространение коронавируса удалось благодаря ограничениям и дисциплине граждан. При этом губернатор отметил, что расслабляться еще рано, избегать людные мероприятия и носить маски еще необходимо.

Нам нужно привить большое количество людей, чтобы получить коллективный иммунитет. <…> И мы можем уже снимать и ограничительные меры, и уже жить в этих новых условиях.

Александр Беглов

На сегодняшний день в Петербурге работают 88 пунктов вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, ограничения, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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