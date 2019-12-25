В Петербурге планируют снять ряд ограничений по COVID-19

В Петербурге рассматривают возможность поэтапного снятия ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавируса. Об этом в эфире программы "Новый взгляд" на телеканале "78" рассказал глава города Александр Беглов.
Мы по этому поводу соберемся с Роспотребнадзором. Еще раз посмотрим, как будет развиваться ситуация, наши прогнозы.
Александр Беглов, губернатор
Беглов отметил, что снизить распространение коронавируса удалось благодаря ограничениям и дисциплине граждан. При этом губернатор отметил, что расслабляться еще рано, избегать людные мероприятия и носить маски еще необходимо.
Нам нужно привить большое количество людей, чтобы получить коллективный иммунитет. <…> И мы можем уже снимать и ограничительные меры, и уже жить в этих новых условиях.
Александр Беглов
На сегодняшний день в Петербурге работают 88 пунктов вакцинации от коронавируса.
Фото: Piter.tv
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