В Петербурге планируют снять ряд ограничений по COVID-19

Беглов собирается обсудить этот вопрос с Роспотребнадзором.

В Петербурге рассматривают возможность поэтапного снятия ограничений, которые были введены в связи с распространением коронавируса. Об этом в эфире программы "Новый взгляд" на телеканале "78" рассказал глава города Александр Беглов.

Мы по этому поводу соберемся с Роспотребнадзором. Еще раз посмотрим, как будет развиваться ситуация, наши прогнозы. Александр Беглов, губернатор

Беглов отметил, что снизить распространение коронавируса удалось благодаря ограничениям и дисциплине граждан. При этом губернатор отметил, что расслабляться еще рано, избегать людные мероприятия и носить маски еще необходимо.

Нам нужно привить большое количество людей, чтобы получить коллективный иммунитет. <…> И мы можем уже снимать и ограничительные меры, и уже жить в этих новых условиях. Александр Беглов

На сегодняшний день в Петербурге работают 88 пунктов вакцинации от коронавируса.

Фото: Piter.tv