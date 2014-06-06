Коронавирус никуда не делся, напомнил петербуржцам Беглов

При этом 29 января с Роспотребнадзором обсудят возможное снятие некоторых ограничений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил горожанам, что коронавирус никуда не делся, поэтому расслабляться рано. Об этом пишет 78.ru.

По словам градоначальника, скоро студенты вернутся на очную форму обучения и привезут в Петербург коронавирус из других регионов, где он еще не ликвидирован. При этом 29 января Беглов встретится с представителями Роспотребнадзора и обсудит возможное снятие некоторых ограничений в городе.

За прошедшие сутки в Петербурге выявили 2 128 случаев заражения коронавирусом, 4 124 пациента выздоровели, 69 – скончались. Количество свободных коек в городе достигло 4280 – это 34,1% от всего коечного фонда.

Фото: Piter.TV