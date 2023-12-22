Весной на военную службу призовут около 1,5 тыс. жителей Ленобласти

Под призыв попадают граждане от 18 до 30 лет, не находящиеся в запасе и подлежащие призыву согласно ФЗ от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе".

С начала апреля и до середины июля в России проходит весенний призыв на военную службу граждан РФ. Также в это время проводится увольнение тех, кто уже служил по призыву. об этом сообщил военный комиссар Ленинградской области Игорь Янин.

Под призыв попадают граждане от 18 до 30 лет, не находящиеся в запасе и подлежащие призыву согласно ФЗ от 28 марта 1998 года "О воинской обязанности и военной службе". Максимальный возраст призыва был повышен с 27 лет после принятия законопроекта о повышении призывного возраста во 2 и 3 чтениях Госдумы РФ.

Всего весной 2024 года планируется призвать 150 тыс. россиян, в том числе примерно 1,5 тыс. из Ленинградской области. Власти подчеркнули, что предстоящая призывная кампания не связана с военной операцией на Украине.

Ранее мы сообщили о том, что более 2,5 тыс. срочников хотят призвать в Петербурге.

Фото: Piter.TV