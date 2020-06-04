В Петербурге средства на улучшение жилищных условий получили 64% очередников

За полгода в Петербурге выдали 3109 свидетельств, подтверждающих содействие города в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Социальные выплаты на общую сумму в 11 млрд рублей уже получили 64% из числа граждан, которым будет оказано содействие в 2023 году. Всего планируется выдать 4871 свидетельство.
Также по поручению губернатора Северной столицы было направлено дополнительное финансирование на поддержку почти 200 семей с детьми-инвалидами для строительства или приобретения жилья.
Новая программа по повышению рождаемости утверждена в Петербурге. На поддержку семей с детьми выделено более 14 млрд рублей в 2023-2025 годах.
Фото: Piter.tv
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