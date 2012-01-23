Новая программа по повышению рождаемости утверждена в Петербурге

"Демографический пакет" включает в себя материнский капитал и другие выплаты и пособия, предусмотренные Социaльным кодексом Петербургa.

В понедельник, 3 июля, в пресс-службе Смольного поделились новой программой по повышению рождаемости в городе: на поддержку семей с детьми выделено более 14 млрд рублей в 2023-2025 годах.

Ответом на демографические вызовы должна стать многодетная семья. Кроме того, особое внимание нужно уделить совершенствованию региональной системы финансовой поддержки семей при рождении детей. Александр Беглов, губернатор Петербурга

В рамках программы единый статус многодетной семьи с наделением регионов правом его расширять установят на федеральном уровне. Увеличат объемы оказания медицинской помощи по лечению бесплодия. Кроме того, планируется открытие женских консультаций в местах массовой застройки.

"Демографический пакет" включает в себя материнский капитал и другие выплаты и пособия, предусмотренные Социaльным кодексом Петербургa.

Ранее на Piter.TV: петербургские семьи с детьми-инвалидами получили первые социальные выплаты.

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