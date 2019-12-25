Петербургские семьи с детьми-инвалидами получили первые социальные выплаты

До конца июля помощь от город получат около 200 семей.

Жилищный комитет Петербурга начал выдачу соцвыплат семьям с детьми-инвалидами. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, что средства поступают из городской казны. В общей сложности на содействие при строительстве или приобретении жилья для семей, в которых есть ребёнок с ограниченными возможностями здоровья, выделено 1,94 млрд рублей. Ко вторнику, 28 июня, подготовлены уже 40 свидетельств, ещё 39 семей уже получили документы. До конца месяца помощь от город получат около 200 семей, средний размер выплаты составляет около 10 млн рублей.

С учётом средств, которые были выделены дополнительно, поддержка станет рекордной для Петербурга и достигнет 2,34 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что информационную поддержку при работе с вычислительными устройствами получат НКО Петербурга.

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