Петербург выделит почти 2 млрд рублей на поддержку семей с детьми-инвалидами

Субсидию можно будет потратить на приобретение жилья уже в 2023 году.

На социальные выплаты петербургским семьям с детьми-инвалидами дополнительно выделят 2 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Как отмечают в городском правительстве, субсидию можно будет потратить на приобретение жилья уже в 2023 году.

Мера направлена на устранение очередей при получении квартир для одной из социально-незащищённых категорий населения.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакСе Петербурга одобрили использование маткапитала на ДМС.

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