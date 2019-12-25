В ЗакСе Петербурга одобрили использование маткапитала на ДМС

Депутат подчеркнул, что ДМС должно включать в себя индивидуальный подход, полноценное лечение, свободный выбор медучреждения и круглосуточную поддержку.

В понедельник, 19 июня, в ходе заседания бюджетно-финансового комитета петербургского парламента получил одобрение законопроект об использовании маткапитала для добровольного медицинского страхования (ДМС) ребёнка, а также для получения им платных медицинских услуг. Об этом в своем заявил руководитель ведомства Денис Четырбок в своём Telegram-канале.

Депутат подчеркнул, что ДМС должно включать в себя индивидуальный подход, полноценное лечение, свободный выбор медучреждения и круглосуточную поддержку. Также он добавил, что помощь в рамках страхования исключает долгое время ожидания и длинные очереди.

Авторы инициативы полагают, что принятие законопроекта поможет улучшить качество медицинского обслуживания для детей и сделает его более оперативным.

Ранее Комитет ЗакСа одобрил введение курортного сбора с 1 апреля 2024 года.

Фото: Piter.TV