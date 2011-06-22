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Стало известно, что Комитет ЗакСа одобрил введение курортного сбора с 1 апреля 2024 года
Вчера, 22:05
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sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Стало известно, что Комитет ЗакСа одобрил введение курортного сбора с 1 апреля 2024 года

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Так, гости города будут платить за размещение в гостиницах 100 рублей в сутки.

Сегодня, 6 июня, в Бюджетно-финансовом комитете Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили введение курортного сбора с 1 апреля 2024 года. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников в своем телеграм-канале.

Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят в первом чтении завтра, 7 июня. Так, гости города будут платить за размещение в гостиницах 100 рублей в сутки.

Напомним, что изначально взимание платы за размещение в Петербурге планировали начать с 1 августа 2023 года. Позднее поступило предложение о переносе введения курортного сбора на апрель 2024-го. 

Фото: Piter.TV

Теги: гости города, законопроект, курортный сбор
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня,

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