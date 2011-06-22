Стало известно, что Комитет ЗакСа одобрил введение курортного сбора с 1 апреля 2024 года

Так, гости города будут платить за размещение в гостиницах 100 рублей в сутки.

Сегодня, 6 июня, в Бюджетно-финансовом комитете Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили введение курортного сбора с 1 апреля 2024 года. Об этом рассказал вице-губернатор Северной столицы Алексей Корабельников в своем телеграм-канале.

Соответствующий законопроект депутаты рассмотрят в первом чтении завтра, 7 июня. Так, гости города будут платить за размещение в гостиницах 100 рублей в сутки.

Напомним, что изначально взимание платы за размещение в Петербурге планировали начать с 1 августа 2023 года. Позднее поступило предложение о переносе введения курортного сбора на апрель 2024-го.

Фото: Piter.TV