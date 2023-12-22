Многодетные семьи Петербурга получили 2 млрд рублей на покупку квартир

Основным условием для получения помощи является наличие трёх несовершеннолетних детей и нахождение семьи на жилищном учёте. При этом доходы семьи при постановке на учёт не учитываются.

В первые три месяца текущего года 243 многодетные семьи из Петербурга получили социальные выплаты от городских властей на приобретение жилья на сумму 2 млрд рублей, согласно информации, предоставленной пресс-службой Смольного. Эти выплаты были направлены почти 30% семей, стоящих в очереди на получение помощи в текущем году.

В 2024 году город планирует оказать помощь в приобретении жилья 861 семье. На эти цели будет выделено 7,1 млрд рублей. Средний размер выплаты на семью составит 8,3 млн рублей. Основным условием для получения помощи является наличие трёх несовершеннолетних детей и нахождение семьи на жилищном учёте. При этом доходы семьи при постановке на учёт не учитываются.

Полученные выплаты могут быть использованы семьей для приобретения квартиры или дома на вторичном рынке, комнат в коммунальной квартире в дополнение к уже занимаемым, для участия в долевом строительстве жилья, а также для оплаты паевого взноса члена жилищно-строительного кооператива.

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Фото: Piter.TV