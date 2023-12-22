Почти 60% петербургских предприятий прогнозируют рост дефицита кадров

Согласно прогнозу, 59,3% предпринимателей считают, что дефицит кадров может усугубиться и стать основным препятствием для развития промышленности и бизнеса в целом.

Две трети предпринимателей в Петербурге испытывают нехватку квалифицированных рабочих и инженеров. Об этом сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей города Валерий Калугин, выступая перед депутатами ЗакСа Северной столицы.

По словам Калугина, согласно прогнозу, 59,3% предпринимателей считают, что дефицит кадров может усугубиться и стать основным препятствием для развития промышленности и бизнеса в целом. Особенно остро кадровый дефицит ощущается на предприятиях производственной сферы - 77,8%.

Кроме того, дефицит инженерных кадров и низкоквалифицированных рабочих чувствуют 23,2-29,9% предпринимателей, в то время как нехватку управленческих кадров отмечают 10,3%. Калугин считает, что проблему можно решить, определив наиболее востребованные профессии следующих десяти лет. Он предложил создать совет при губернаторе Петербурга по обеспечению городской экономики кадровыми ресурсами, в который должны войти представители государственных органов, депутаты, образовательные учреждения и бизнес.

Ранее стало известно, как в Петербурге комплексно решают вопрос дефицита кадров в строительной отрасли.

Фото: Piter.TV