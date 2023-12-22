Как в Петербурге комплексно решают вопрос дефицита кадров в строительной отрасли

По данным Минстроя, в 2023 году кадровый дефицит в отрасли составил от 100 до 200 тысяч работников.

Российская экономика нуждается в миллионе новых специалистов рабочих профессий – в том числе для строительной отрасли. Перед страной стоит задача подготовить этот объём квалифицированных кадров к 2028 году путём кооперации образования и предприятий реального сектора. Такую цель поставил Президент России Владимир Путин в ходе Послания к Федеральному собранию в марте 2024 года.

Озвученные главой государства задачи особенно актуальны для сферы строительства. По данным Минстроя, в 2023 году кадровый дефицит в отрасли составил от 100 до 200 тысяч работников.

В Петербурге уже несколько лет действует комплексный подход к подготовке кадров для городского строительства. В первую очередь – путём развития системы среднего профессионального образования и реализации мер по повышению престижа рабочих профессий.

Всего в Северной столице работает около 100 колледжей и техникумов, при этом в более чем 30 из них можно освоить строительную специальность. В числе популярных учебных заведений – Колледж Метростроя, Невский колледж имени А.Г. Неболсина, Политехнический колледж городского хозяйства и Академия управления городской средой, градостроительства и печати. Подробнее о строительных колледжах и професииональных конкурсах как для опытных, так и для начинающих строителей, рассказал портал "Строительный Петербург".

Фото: портал "Строительный Петербург".