Средняя зарплата в добывающем секторе в Петербурге превысила 641 тыс. рублей

Хотя в самом Петербурге добыча полезных ископаемых практически отсутствует, город служит местом расположения штаб-квартир таких компаний, как "Газпром", "Газпром нефть", "Газпром межрегионгаз" и другие.

Согласно данным Петростата, средняя заработная плата в сфере добычи полезных ископаемых в Петербурге в декабре 2024 года составила 641,6 тыс. рублей, что значительно превосходит средний показатель по стране (249 тыс. рублей), сообщает "РБК Петербург". Этот уровень доходов почти в два раза превышает значения предыдущих месяцев.

Хотя в самом Петербурге добыча полезных ископаемых практически отсутствует, город служит местом расположения штаб-квартир таких компаний, как "Газпром", "Газпром нефть", "Газпром межрегионгаз" и другие. Декабрь традиционно считается временем выплаты бонусов, годовых и квартальных премий в крупных российских компаниях. Средняя зарплата в этой отрасли в Петербурге увеличилась на 47% по сравнению с декабрем 2023 года.

Средний размер заработной платы в Петербурге в 2024 году достиг отметки в 108,3 тыс. рублей, что на 13,8% больше показателя 2023 года. По этому показателю город занял 11-е место среди регионов страны.

Помимо нефтегазового сектора (среднегодовая зарплата 306,6 тыс. рублей), высокими доходами отличаются работники воздушного транспорта (199,5 тыс. рублей), водного транспорта (193,5 тыс. рублей), финансового сектора (181,8 тыс. рублей), а также сферы IT и связи (173,1 тыс. рублей). Наименьшие зарплаты наблюдаются у сотрудников почты (49,2 тыс. рублей), гостиничного бизнеса и общественного питания (57,3 тыс. рублей), а также в области сельского хозяйства, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (77,7 тыс. рублей).

Ранее мы сообщили о том, что средняя цена на первичном рынке петербургской недвижимости возросла на 11,3%.

Фото: Pxhere