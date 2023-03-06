С начала года средняя зарплата петербургских учителей выросла на 13%

Самый высокий доход у педагогов в Василеостровском районе (93,7 тыс. рублей).

Средняя заработная плата учителей в Петербурге за январь-сентябрь текущего года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 89,6 тыс. рублей. Об этом 14 ноября рассказал депутат городского парламента Андрей Рябоконь, ссылаясь на комитет по образованию Северной столицы.

По информации Росстата, зарплата петербургских учителей за январь-сентябрь прошлого года составляла 79,2 тыс. рублей. Самый высокий доход у педагогов в Василеостровском районе (93,7 тыс. рублей), Калининском районе (93 тыс. рублей) и Адмиралтейском районе (92,2 тыс. рублей), а минимальный – в Центральном районе (86,6 тыс. рублей).

В рамках мониторинга исполнения поручений президента как сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Санкт-Петербурге продолжу отслеживать размер заработной платы учителей в Северной столице. Андрей Рябоконь, депутат парламента Петербурга

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Фото: Piter.TV