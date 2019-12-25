Петербургские работники сферы транспортного машиностроения стали самыми высокооплачиваемыми специалистами в октябре

Второй по уровню оплаты оказалась отрасль строительства жилых и коммерческих объектов, где средняя зарплата для соискателей составляла 95 163 рубля в месяц.

Эксперты Авито Работы проанализировали средние предложения работодателей по заработной плате для соискателей на различные рабочие специальности в октябре 2024 года. Результаты показали, что самые высокие зарплаты в этот период предлагались кандидатам в сфере транспортного машиностроения. В среднем размеры оплаты для новичков в этом сегменте составляли около 115 460 рублей в месяц при полной занятости.

Второй по уровню оплаты оказалась отрасль строительства жилых и коммерческих объектов, где средняя зарплата для соискателей составляла 95 163 рубля в месяц. Этот показатель увеличился на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Третье место заняла сфера продаж, где кандидаты могли ожидать ежемесячной заработной платы в размере 83 033 рублей за полную рабочую смену. Этот сегмент показал рост заработной платы на 45% по отношению к прошлогодним показателям.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)