Средняя зарплата рабочего в Петербурге составляет 91 тысячу рублей

К началу февраля 2025 года средний уровень зарплаты работников в Петербурге составил 91 тысячу рублей, сообщает издание "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на данные аналитиков.
За период с 2022 года доход сотрудников предприятий увеличился на 33 тысячи рублей.
Каждый восьмой работник в городе занят в рабочем секторе рынка труда. В Петербурге открыто более 14 тысяч соответствующих вакансий. Согласно экспертам, наибольший рост количества вакансий зафиксирован среди следующих профессий:
• операторы станков (увеличение на 24% по сравнению с январём 2024 года);
• монтажники (+11%);
• маляры (+9%).
Петростат отмечает, что средняя номинальная заработная плата рабочего в Санкт-Петербурге составляет 105 122 рубля, что на 12,9% больше, чем годом ранее.
Ранее мы сообщили о том, что выдача потребительских кредитов в Петербурге увеличилась более чем на 20%.
Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")
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