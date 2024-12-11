Средняя зарплата рабочего в Петербурге составляет 91 тысячу рублей

Каждый восьмой работник в городе занят в рабочем секторе рынка труда.

К началу февраля 2025 года средний уровень зарплаты работников в Петербурге составил 91 тысячу рублей, сообщает издание "Ведомости Северо-Запад" со ссылкой на данные аналитиков.

За период с 2022 года доход сотрудников предприятий увеличился на 33 тысячи рублей.

Каждый восьмой работник в городе занят в рабочем секторе рынка труда. В Петербурге открыто более 14 тысяч соответствующих вакансий. Согласно экспертам, наибольший рост количества вакансий зафиксирован среди следующих профессий:

• операторы станков (увеличение на 24% по сравнению с январём 2024 года);

• монтажники (+11%);

• маляры (+9%).

Петростат отмечает, что средняя номинальная заработная плата рабочего в Санкт-Петербурге составляет 105 122 рубля, что на 12,9% больше, чем годом ранее.

Ранее мы сообщили о том, что выдача потребительских кредитов в Петербурге увеличилась более чем на 20%.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")