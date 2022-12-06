В июле средняя зарплата петербуржцев составила 92 тыс. рублей

По сравнению с предыдущим месяцем, июнем, жители Северной столицы стали зарабатывать на 9,8% меньше.

Средняя номинальная заработная плата в Петербурге составила 92 тыс. рублей в июле текущего года. Данные привел Петростат в четверг, 21 сентября.

По сравнению с предыдущим месяцем, июнем, жители Северной столицы стали зарабатывать на 9,8% меньше. Однако по отношению к аналогичному периоду в 2022-м зарплата выросла на 7,9%.

В сфере добычи полезных ископаемых заработок увеличился с 209,4 до 221 тыс. рублей. Кроме того, средняя зарплата петербуржцев, которые работают в областях культуры, спорта, досуга и развлечений, выросла с 96,6 до 107,6 тыс. рублей.

Курьеры и почтовые служащие стали зарабатывать 49,8 тыс. рублей, работники гостиниц и общепита – 50,6 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что в Смольном объяснили информацию о росте средней зарплаты до 92 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV