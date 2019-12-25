По словам Зырянова, вклад в рост показателя внесла отрасль добычи полезных ископаемых.

В Смольном объяснили информацию о росте средней зарплаты до 92 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Алексей Зырянов на заседании городского правительства.

Напомним, 25 августа в СМИ появилась информация, что средняя номинальная зарплата в Петербурге по итогам первой половины 2023 года составила почти 92 тысячи рублей. По словам Зырянова, вклад в рост показателя внесла отрасль добычи полезных ископаемых. Он также отметил высокие зарплаты в сферах IT, финансов и страхования.

Ранее мы сообщали, что объем инвестиций в основной капитал Петербурга вырос на 11,8%.

Фото: Piter.tv