В Петербурге средняя температура в сентябре составила более +19 градусов

В Петербурге средняя температура воздуха в сентябре 2024 года превышает +19 градусов. В прошлом самом теплом сентябре итоговая температура месяца в городе составила +16,4 градусов, отметил синоптик Александр Колесов.
С учетом начавшегося похолодания средняя температура все же начинает понижаться, однако циклоны на следующей неделе снова принесут тепло.
Прикидывая прогноз среднесуточной температуры воздуха в Санкт-Петербурге до конца месяца, даже с учетом погрешности в отдельных днях, получается, что средняя температура сентября этого года еще может превысить прошлогоднюю температуру. Как всегда счет пойдет на десятые градуса, а окончательные итоги узнаем только вечером 30 сентября.
Александр Колесов, главный синоптик Петербурга
В этом году самыми теплыми оказались первые две декады, и в них отмечены все рекордные значения температуры. В прошлом же году экстремальное тепло в Северной столице началось только в третьей декаде.
Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 21 сентября пройдут кратковременные дожди.
Фото: Piter.TV
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