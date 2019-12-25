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В Петербурге средняя температура в сентябре составила более +19 градусов
Сегодня, 15:10
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В Петербурге средняя температура в сентябре составила более +19 градусов

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С учетом начавшегося похолодания средняя температура все же начинает понижаться, однако циклоны на следующей неделе снова принесут тепло.

В Петербурге средняя температура воздуха в сентябре 2024 года превышает +19 градусов. В прошлом самом теплом сентябре итоговая температура месяца в городе составила +16,4 градусов, отметил синоптик Александр Колесов. 

С учетом начавшегося похолодания средняя температура все же начинает понижаться, однако циклоны на следующей неделе снова принесут тепло. 

Прикидывая прогноз среднесуточной температуры воздуха в Санкт-Петербурге до конца месяца, даже с учетом погрешности в отдельных днях, получается, что средняя температура сентября этого года еще может превысить прошлогоднюю температуру. Как всегда счет пойдет на десятые градуса, а окончательные итоги узнаем только вечером 30 сентября. 

Александр Колесов, главный синоптик Петербурга 

В этом году самыми теплыми оказались первые две декады, и в них отмечены все рекордные значения температуры. В прошлом же году экстремальное тепло в Северной столице началось только в третьей декаде.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ленобласти 21 сентября пройдут кратковременные дожди. 

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, погода в сентябре, средняя температура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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