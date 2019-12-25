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В Ленобласти 21 сентября пройдут кратковременные дожди
Сегодня, 13:34
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 21 сентября пройдут кратковременные дожди

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Днём +13...+18 градусов.

В Ленинградской области в субботу ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 21 сентября в регионе пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с, днем местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, местами до +3, днём +13...+18 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее синоптик Колесов предупредил о заморозках в Ленобласти.

Фото: Piter.tv (создано с помощью Stable Diffusion); МЧС

Теги: осень, погода, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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