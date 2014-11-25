Средняя стоимость нового автомобиля в Петербурге и Ленобласти осталась на уровне августа

Наиболее заметный прирост цен отмечен у модели GAC GS4, средняя стоимость которой выросла на 10,7% и достигла 3,21 млн рублей.

Средняя стоимость новых автомобилей в Петербурге и Ленинградской области в сентябре сохранилась на уровне августа, свидетельствует статистика сервиса Авто.ру.

Наиболее заметный прирост цен отмечен у модели GAC GS4, средняя стоимость которой выросла на 10,7% и достигла 3,21 млн рублей. Немного уступают ей автомобили Tank 700 (+2,8%), чья цена поднялась до 11,28 млн рублей, и Lixiang L9 (+2,6%), подорожавший до 8,47 млн рублей.

Некоторые модели, напротив, стали доступнее. Лидером по снижению стоимости стал Voyah Dream, подешевевший на 8,8% и достигающий средней цены в 7,85 млн рублей. Следующими идут Hongqi HS3 (-5,5%; 3,42 млн рублей) и Chery Tiggo 9 (-4,6%; 4,43 млн рублей).

На всероссийском уровне наблюдается оживление покупательского спроса вслед за уменьшением ключевой процентной ставки. Сокращение объема складских запасов автомобилей прошлого года выпуска и уменьшение дилерских скидок способствуют постепенному увеличению средней стоимости новинок. Особенно ярко это проявляется в сегменте отечественных брендов: средняя цена российского автомобиля за последний месяц возросла на 71 тысячу рублей, достигнув отметки в 1,66 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что средний возраст подержанных автомобилей в Петербурге и области снизился.

Фото: Piter.TV