Средняя цена билета в кино в России превысила 400 рублей

Алексей Воронков, возглавляющий Ассоциацию владельцев кинотеатров, обратил внимание на проблему рентабельности кинопоказов в России. По его мнению, нынешняя средняя стоимость билетов, составляющая около 400 рублей, не покрывает затраты на организацию киносеансов, особенно при низком спросе аудитории.

В общественном сознании существует представление, будто поход в кино должен быть доступнее любого развлечения. Сегодня билет обходится посетителю дешевле, чем посещение кафе или покупка бургера, прокомментировал ситуацию Воронков.

Рассматривая финансовую составляющую вопроса, специалист приводит конкретные расчеты: оптимальный бюджет организации одного сеанса в прошлом году составлял примерно 4063 рубля. Следовательно, если число зрителей составит менее 10 человек при средней стоимости билета в 450 рублей, кинозалы окажутся в минусе.

Вместе с тем, отрасль ищет пути решения проблемы, осознавая необходимость постепенного повышения минимальной цены билета до уровня не ниже 200 рублей, а среднюю стоимость предлагая стабилизировать в пределах 500-550 рублей.

Фото: Pxhere