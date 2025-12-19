В 2025 году продажи новых электромобилей в РФ сократились на 19%

Параллельно с этим продажи зарубежных моделей сократились значительно сильнее — падение составило 34%, завершившись результатом в 664,5 тысячи транспортных средств.

В Минпромторге РФ представили итоги продаж автотранспорта в России за 2025 год, отметившие снижение общего объема рынка на 19% до уровня 1,496 миллиона единиц. Тем не менее, внутренний автопром продемонстрировал положительную динамику роста продаж отечественного транспорта, увеличив показатель на 0,2% до отметки 831,2 тысячи экземпляров.

Параллельно с этим продажи зарубежных моделей сократились значительно сильнее — падение составило 34%, завершившись результатом в 664,5 тысячи транспортных средств. Анализируя отдельные сегменты автомобильного рынка, эксперты выявили следующее распределение: объем реализации легковых автомобилей уменьшился на 15% и остановился на уровне 1,317 млн единиц, тогда как сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV) потерял 24% и завершил год на цифре 107,1 тыс. единиц. Показатель грузового сегмента упал на рекордные 53%, остановившись на значении 57,6 тыс. машин, а продажа автобусов показала сокращение на треть — до 14,3 тыс. единиц.

Отдельно выделяя популярность экологически чистого транспорта, сообщается, что реализация электрических автомобилей в 2025 году составила 13,5 тыс. единиц, упав на 30% по сравнению с предыдущим годом. Однако отечественный производитель укрепил свои позиции, обеспечив производство трети представленных на рынке электрокаров.

Завершая год, декабрьская статистика демонстрирует улучшение общей динамики рынка: общий объем продаж новых автомобилей увеличился на 9% по сравнению с ноябрем текущего года и на 6% относительно показателя декабря предыдущего года, показав суммарный результат в 155,5 тыс. единиц. Конкретно, реализация легковых автомобилей возросла на 11% относительно декабря 2024-го и на 6% по сравнению с ноябрьским показателем 2025 года, составив 135,1 тыс. единиц. Количество проданных LCV снизилось на 19% годовых, достигнув цифры 11,5 тыс. единиц, однако повысилось на 28% по сравнению с месяцем ранее. Объем продаж грузовых автомобилей составил 6,4 тыс. единиц, сократившись на 21% по сравнению с декабрем 2024 года, но одновременно повысившись на 31% относительно ноября 2025 года. Автобусный сектор закрыл месяц ростом продаж на 12% и 26%.

Таким образом, итоговая доля продукции внутреннего производства по состоянию на конец 2025 года увеличилась на 11 процентных пунктов, достигнув значения 56%. Декабрьские показатели демонстрируют стабильное укрепление позиций российских производителей, закрепившихся на уровне 60% от общего объема продаж.

Ранее мы сообщили о том, что продажи новых автомобилей в РФ в 2026 году останутся на уровне 1,3 млн.

Фото: Pxhere