В Ленобласти зафиксирован рост пенсий

За год этот показатель увеличился более чем на 2 100 рублей: в апреле 2025 года средняя пенсия составляла 24 401 рубль.

Согласно данным Фонда пенсионного и социального страхования, на 1 апреля 2026 года средний размер пенсии в Ленинградской области достиг 26 508,13 рубля. За год этот показатель увеличился более чем на 2 100 рублей: в апреле 2025 года средняя пенсия составляла 24 401 рубль.

Статистика показывает значительную разницу в размерах выплат в зависимости от категории получателей. Самыми высокими остаются пенсии по старости, средний размер которых составляет 28 175 рублей. Выплаты по инвалидности и по случаю потери кормильца значительно ниже – в среднем 17 464 рубля и 21 901 рубль соответственно. Наименьший средний размер зафиксирован у социальных пенсий, которые составляют 14 670 рублей.

Для сравнения, средний размер пенсии по всей России на ту же дату составил 25 397 рублей, что также демонстрирует рост с прошлогоднего уровня в 23 448 рублей. Таким образом, пенсионеры Ленинградской области получают в среднем больше, чем в целом по стране.

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Фото: Piter.TV