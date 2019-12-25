Средний размер ипотеки в Петербурге достиг 5,73 млн рублей

Помимо Петербурга, высокие показатели зафиксированы в таких регионах, как Москва (7,387,38 млн рублей), Подмосковье (5,815,81 млн рублей), Приморье (5,035,03 млн рублей) и Якутия (5,015,01 млн рублей).

Петербург оказался в числе тридцати российских регионов, лидирующих по величине среднеразмерных ипотечных займов, согласно отчету Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Средний размер кредита на покупку жилья в северной столице страны достиг отметки в 5,7 миллиона рублей. Помимо Петербурга, высокие показатели зафиксированы в таких регионах, как Москва (7,387,38 млн рублей), Подмосковье (5,815,81 млн рублей), Приморье (5,035,03 млн рублей) и Якутия (5,015,01 млн рублей).

Алексей Волков, директор по маркетингу НБКИ, комментируя данные, подчеркнул стабильность средних размеров ипотек в течение последних месяцев, несмотря на колебания в летние месяцы 2024 года, связанные с завершением ряда программ государственной поддержки кредитования. Согласно его заявлениям, опубликованным агентством ТАСС, с августа прошлого года средняя сумма ипотеки колебалась между отметками 4,1—4,4 млн рублей.

Кроме того, аналитики отмечают увеличение средней величины ипотечных кредитов по всей стране в марте текущего года: показатель вырос на 3,4%, составив 4,44 млн рублей против 4,29 млн рублей годом ранее. За месяц прирост относительно февраля (4,384,38 млн рублей) составил скромные 1,2%.

При этом самые значительные темпы прироста были отмечены в Республике Бурятия (+30%), Оренбургской области (+13,5%), Удмуртии (+11,1%), Волгоградской области (+10,1%) и Ставропольском крае (+7,2%). Однако некоторые регионы показали снижение: среднее значение уменьшилось в Кемеровской (-11,4%), Нижегородской (-8,4%) областях, Алтайском крае (-4,8%), Москве (-4,4%) и Иркутской области (-4%).

Ранее мы сообщили о том, что аптекам в Петербурге прогнозируют усиление кадрового голода.

Фото: Piter.TV