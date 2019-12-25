Аптекам в Петербурге прогнозируют усиление кадрового голода

Теперь обязательным условием стала необходимость предъявления документа об окончании очной ординатуры, что требует прохождения дополнительного двухлетнего курса стоимостью от полумиллиона до семисот тысяч рублей.

Проблема нехватки квалифицированных кадров в аптеках Петербурга усугубляется новым барьером в виде усложнённых процедур переаккредитации фармацевтических работников, сообщает издание "Деловой Петербург".

Причиной потенциальной потери сотен опытных фармацевтов становится изменение порядка переаккредитации провизоров, утверждённое Министерством здравоохранения РФ осенью 2022 года. Сотрудники аптек, получившие дипломы в период конца 1990-х — начала 2000-х годов, сталкиваются с трудностями при попытке подтвердить свою квалификацию каждые пять лет из-за изменений требований Минздрава.

Теперь обязательным условием стала необходимость предъявления документа об окончании очной ординатуры, что требует прохождения дополнительного двухлетнего курса стоимостью от полумиллиона до семисот тысяч рублей. Представители фармрынка реагируют на нововведения разными способами: кто-то продолжает работу с персоналом без актуальной аккредитации, рискуя административным наказанием, другие организовывают сотрудникам альтернативные формы дистанционного повышения квалификации.

Определить точное количество уволившихся сотрудников сложно, однако, по данным конференции декабря 2024 года, опубликованной в СМИ, более пятисот провизоров со значительным опытом работы уже получили отказы в переаккредитации по всей России.

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Фото: Piter.TV