Петербургские отели заметно подорожали на майские праздники

Количество забронированных номеров в период с 1 по 11 мая выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом.

Стоимость проживания в гостиницах Петербурга на майские праздники увеличилась на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив в среднем 6,6 тысячи рублей за ночь, передает издание "Деловой Петербург" со ссылкой на данные сервиса бронирования "Островок".

Количество забронированных номеров в период с 1 по 11 мая выросло на 20% по сравнению с предыдущим годом. Общий туристический поток увеличился на 34% по отношению к майским праздникам 2024 года. Город занимает значительную долю в общем объеме туристических бронирований страны — каждая пятая заявка приходится именно на Северную столицу.

Среди регионов лидирует Москва: почти две трети всех бронирований (65%) совершаются жителями столицы. Еще 3% путешественников прибудут из Московской области, тогда как доля туристов из Самарской, Нижегородской, Ярославской и Свердловской областей составит по 2% от общего количества.

Ранее мы сообщили о том, что аналитики спрогнозировали загрузку петербургских гостиниц в дни ПМЭФ.

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