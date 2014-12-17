Средний ценник на участки в Петербурге упал на 10%

Несмотря на небольшое снижение средней стоимости, это стало первым случаем после непрерывного роста цен на земельные участки в Петербурге в течение года.

Средняя стоимость земельных участков в Петербурге в августе 2024 года составила 1,12 млн рублей за одну сотку. Это на 10% меньше, чем в марте того же года, когда цена составляла 1,24 млн рублей за сотку, согласно данным аналитиков Restate.

Несмотря на небольшое снижение средней стоимости, это стало первым случаем после непрерывного роста цен на земельные участки в Петербурге в течение года. В открытой продаже нет участков под жилое строительство (они сейчас в городе в огромном дефиците), но есть предложение под коттеджные поселки и пятна промышленного назначения.

В Ленинградской области, однако, участки под жилое строительство доступны. Но цены на них растут, в отличие от Северной столицы. Так, в августе средняя стоимость участка составила 310 тысяч рублей за сотку. Это на 3% больше, чем в марте, когда цена была на уровне 300 тысяч рублей за сотку.

Ранее мы сообщили о том, что объем потребкредитования в Петербурге почти достиг 110 млрд рублей в июле.

Фото: Piter.TV