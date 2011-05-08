Объем потребкредитования в Петербурге почти достиг 110 млрд рублей в июле

В марте был достигнут новый рекорд за последние три года, и объём кредитования за первое полугодие увеличился на одну треть.

В июне 2024 года финансовые учреждения в Санкт-Петербурге выдали гражданам потребительские кредиты на общую сумму 109,49 миллиарда рублей, что на 35,5% превышает показатели июня 2023 года, как сообщает ЦБ РФ. В марте был достигнут новый рекорд за последние три года, и объём кредитования за первое полугодие увеличился на одну треть.

Согласно статистике Центробанка, в первом полугодии 2024 года жители города оформили кредиты на сумму 561,46 миллиарда рублей, что на 28,1% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Показатели июня превысили майские на 4,9%, апрельские на 14,9% и мартовские на 11%. В марте объем выданных кредитов составил 98,61 миллиарда рублей, что является максимальным за три года.

Эксперты из газеты "Ведомости Санкт-Петербург" полагают, что на рекордные объёмы в июне повлияло ожидаемое повышение ключевой ставки. Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин отметил, что в мае ставки уже были высокими для граждан. Президент Ассоциации банков России, Гарегин Тосунян, добавил, что ожидание повышения ставок подталкивает людей к оформлению кредитов до их дальнейшего роста. Тем не менее, темпы автокредитования в июне значительно упали из-за нового порядка начисления утилизационного сбора, а рост спроса на кредиты летом связан с сезонностью и повышением инфляции.

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