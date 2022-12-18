Средняя зарплата курьеров в Петербурге выросла на 6% за год

Максимальная зарплата курьеров составляет 95 тысяч рублей для доставщиков без автомобиля и 140 тысяч рублей для водителей.

Средняя зарплата пеших курьеров в Санкт-Петербурге выросла с 50 тысяч до 53 тысяч рублей за год. Об этом рассказали аналитики сервиса SuperJob.

В среднем по России зарплаты пеших курьеров выросли на 11%, а курьеров с водительскими правами – на 8%. В Северной столице прирост составил по 3 тысячи рублей: с 50 тысяч до 53 тысяч рублей и с 75 тысяч рублей до 78 тысяч рублей соответственно.

Максимальная зарплата курьеров составляет 95 тысяч рублей для доставщиков без автомобиля и 140 тысяч рублей для водителей.

В конце мая в поселке Тельмана мужчины отказывались оплачивать доставку суши и угрожали курьеру оружием.

Фото: unsplash (Rowan Freeman)