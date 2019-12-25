Петербуржца задержали по подозрению в избиение до смерти отца в 2000 году

Он изобличен в том, что 30 августа 2000 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, руками и ногами избил своего отца, который от полученных телесных повреждений скончался.

Спустя 21 год в Петербурге задержали подозреваемого в избиении до смерти мужчины. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В сентябре 2000 года в комнате коммунальной квартиры дома 8 по улице Марата г. СПб был обнаружен труп 54-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления 18 ноября 2021 года у дома 23 по улице Рентгена был задержан 49-летний сын погибшего. Он изобличен в том, что 30 августа 2000 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений, руками и ногами избил своего отца, который от полученных телесных повреждений скончался дома 1 сентября 2000 года.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее приговор мужчине, жестоко убившему свою мать в Петербурге, оставили без изменений.

Фото: Piter.tv