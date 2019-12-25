Петербуржец скрывался в квартире своей матери, чтобы не платить почти 1 млн рублей алиментов

Даже привлечение к административной ответственности не остановило его от дальнейшего отказа платить, вследствие чего судебные приставы инициировали розыскные мероприятия.

Жителя Петербурга ожидает судебное разбирательство из-за невыплаты алиментов на крупную сумму — около 940 тыс. рублей. Об этом сообщает "КП-Петербург" со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по городу.

Мужчина, которому недавно исполнилось 41 год, проживающий в Кировском районе, с осени 2021 года систематически уклонялся от исполнения обязательств по обеспечению собственной несовершеннолетней дочери, накапливая существенную задолженность. Даже привлечение к административной ответственности не остановило его от дальнейшего отказа платить, вследствие чего судебные приставы инициировали розыскные мероприятия.

Во время проведения операции сотрудники обнаружили, что предполагаемый неплательщик фактически проживал вместе с пожилой матерью, несмотря на её утверждения об обратном. Когда приставы пришли в квартиру, мужчина предпринял попытку бегства, однако был задержан и препровождён в службу судебных приставов.

Теперь должнику предстоит предстать перед судом по обвинению согласно ст. 157 УК РФ ("Неуплата средств на содержание детей"). Если вина подтвердится, ему может грозить до года заключения в местах лишения свободы. Согласно сведениям ФССП, за аналогичный период текущего года в городе были возбуждены сотни аналогичных уголовных дел против злостных уклонистов от выплаты алиментов, некоторые из которых уже получили реальные сроки наказания.

Ранее мы сообщили о том, что около 20 тысяч петербуржцев обеспечили правом на сохранение прожиточного минимума.

Фото: ГУ ФССП по Петербургу