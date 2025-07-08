Около 20 тысяч петербуржцев обеспечили правом на сохранение прожиточного минимума

Большая часть горожан предпочитает проводить День семьи уютно дома — такую позицию поддержали 49% опрошенных.

С начала текущего года судебными приставами удовлетворено почти четыре с половиной тысячи обращений граждан, желающих сохранить себе минимальный гарантированный доход при погашении долгов. Таким образом, более чем в 14,5 тысячах исполнительных производств соблюдается правило защиты прожиточного минимума должника, сообщило Главное управление ФССП России по Санкт-Петербургу.

Как пишет "Петербургский дневник", новшества, позволяющие защитить минимум доходов от взыскания, действуют с 1 февраля 2022 года. С момента вступления поправок в силу возможностью воспользоваться уже успели более 19,5 тысячи должников северной столицы.

Важно подчеркнуть, что данная льгота не применяется к лицам, имеющим задолженности по алиментам, компенсациям за причинённый здоровью вред, утрату кормильца или ущерб, полученный в результате преступления.

Ранее мы сообщили о том, что реестр должников по алиментам появился в Петербурге.

Фото: ГУ ФССП РФ по Петербургу