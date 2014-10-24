В Петербурге спрос на воспитателей вырос на 43%

Местные воспитатели могут заработать порядка 45,2 тыс. рублей.

Эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали, как изменился рынок труда для педагогов, которые занимаются воспитанием и обучением детей дошкольного возраста в Петербурге.

Отмечается, что по сравнению с прошлым годом у работодателей как из частных, так и муниципальных детских садов, спрос на воспитателей увеличился на 43%. В целом с начала года искали более 2,7 тыс. воспитателей.

По РФ средняя предлагаемая зарплата воспитателей выросла на 18% и составила 40,9 тыс. рублей. В свою очередь в Северной столице их доход оказался выше, чем в среднем по стране. Местные воспитатели могут заработать порядка 45,2 тыс. рублей, что на 12% больше, чем в 2023 году. Но, например, на 29 тыс. рублей меньше, чем доход московских воспитателей.

Добавим, что в 45% вакансий работодатели готовы нанимать специалистов без опыта, в 43% – с опытом от 1 года до 3 лет. Среди основных требований к навыкам указываются: грамотная речь, умение работать в команде, знание детской психологии, организационные навыки и творческое мышление. Пресс-служба платформы онлайн-рекрутинга hh.ru

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Фото: Piter.TV