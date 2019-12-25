Петербург стал абсолютным лидером по объёму вакансий в СЗФО

За ним следуют Ленинградская область с показателем в 16% и замыкающая тройку лидеров Вологодская область с 8%-ной долей рынка.

Петербург возглавил рейтинг городов Северо-Западного федерального округа (СЗФО) по количеству открытых вакансий для рабочих специальностей. Такие данные представила служба исследований онлайн-платформы hh.ru.

Всего за прошедший 2025 год работодатели региона разместили порядка 244 тысяч объявлений о найме работников, причём почти половина из них (около 115 тысяч позиций) пришлась на Петербург, доля которого достигла 47%. За ним следуют Ленинградская область с показателем в 16% и замыкающая тройку лидеров Вологодская область с 8%-ной долей рынка.

Специалисты отмечают умеренность конкуренции в регионе: среднее соотношение откликов на одно предложение составляет комфортный показатель — примерно шесть резюме на каждую вакансию. Что касается самого Петербурга, то там наблюдается баланс между спросом и предложением рабочей силы — на каждое объявление приходит чуть менее семи откликов.

Относительно низкая конкуренция отмечается в Карелии и Архангельской области, где соответственно семь и восемь откликов приходятся на одну вакансию. Сложнее ситуация складывается в приграничных территориях, таких как Новгородская и Псковская области, где спрос превышает предложение: в этих регионах одна вакансия привлекает менее четырёх претендентов.

Несмотря на высокий спрос на рабочие профессии, доходы в Северной столице остаются средними: средняя месячная зарплата петербургских работников в 2025 году составила 94,1 тысячи рублей. Больше получают специалисты, работающие в условиях повышенной нагрузки и риска — например, в Республике Коми (122,3 тысячи рублей), Архангельской области (109,2 тысячи рублей) и Псковской области (106 тысяч рублей).

