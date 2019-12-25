Петербург вошел в тройку рейтинга российских регионов по выдаче наличных кредитов

Если сравнивать с октябрьскими показателями, число выданных займов уменьшилось на 3%, а общая сумма — на 7%.

Петербург в ноябре расположился на третьей строчке рейтинга российских регионов по выдаче наличных кредитов, пропустив вперед Москву и Московскую область. Вместе с тем, аналогично общероссийским тенденциям, местные показатели снизились. Согласно данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ), жители Северной столицы получили в ноябре 51,4 тысячи кредитных продуктов общим объемом 13,58 миллиардов рублей. Если сравнивать с октябрьскими показателями, число выданных займов уменьшилось на 3%, а общая сумма — на 7%.

Среди пяти лидирующих субъектов оказались также Москва (109,98 тысяч кредитов на сумму 32,86 млрд рублей) и Подмосковье (97,08 тысяч кредитов на 23,02 млрд рублей), где тоже наблюдалось падение объемов выдачи, плюс Краснодарский край (66,31 тысяча кредитов на 11,48 млрд рублей) и Свердловская область (58,04 тысячи кредитов на 9,86 млрд рублей).

Самыми крупными кредитами могли похвастаться жители Севастополя (средняя сумма кредита составила 302 тысячи рублей), Москвы (299 тысяч рублей) и Чеченской республики (294 тысячи рублей). Наиболее длительный средний срок займа отмечался в Кабардино-Балкарии (45 месяцев), а наиболее краткосрочный — в Еврейском автономном округе и на Чукотке (всего 23 месяца).

