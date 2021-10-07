С начала года спрос на рабочих в Петербурге вырос на 55%

На данный момент в городе доступно более 16 тыс. вакансий этого направления.

С начала 2023 года спрос на рабочих в Северной столице возрос на 55%. Кроме того, на 78% было увеличено число вакансий в данной отрасли. Об этом информирует пресс-служба сервиса по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

На данный момент в городе доступно более 16 тыс. вакансий для рабочих: 16% из тех, что открыли за последний месяц, относятся к сфере "Рабочий персонал". Так, работодатели нуждаются в водителях, упаковщиках/комплектовщиках, разнорабочих, грузчиках, слесарях, кладовщиках, электромонтажниках, монтажниках, токарях/фрезеровщиках и машинистах.

Средняя зарплата рабочих в Петербурге составляет от 60 до 100 тыс. рублей в месяц. Среди открытых вакансий с самой высокой зарплатой выделяют должность разнорабочего на завод моторных масел (до 384 тыс. рублей), шиномонтажника (до 300 тыс.), рабочего на производство морепродуктов (до 222 тыс.), монтажника ПВХ-окон (до 220 тыс.) и водителя на кран-манипулятор (от 168 тыс.).

Ранее мы сообщили о том, что спрос на топ-менеджеров в Петербурге возрос на 66%.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)