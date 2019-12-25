Спрос на топ-менеджеров в Петербурге возрос на 66%

Во всей стране спрос на управляющие должности повысился ещё больше, на 67%.

Число вакансий для топ-менеджеров в Северной столице возросло на 66% с января 2023 года. Об этом свидетельствуют данные, собранные сервисом по поиску работы "HeadHunter Северо-Запад".

Во всей стране спрос на управляющие должности повысился ещё больше, на 67%. За июнь топ-менеджеров чаще всего искали в Краснодарском крае (прирост вакансий составил 91%) Москве (86%) и Приволжском федеральном округе (68%). В пределах СЗФО вакансии для топ-менеджеров открываются сферах "Услуги для бизнеса" (14%), "Розничная торговля" (11,5%), "IT" (9%), "Товары народного потребления" (9%) и "Строительство" (9%).

Средняя зарплата топ-менеджеров Петербурга составляет 120 тыс. рублей. Однако число желающих получить руководящую должность в городе за этот же период увеличилось только на 1%, а женщин стало больше на 44%.

Ранее мы сообщили о том, что за год спрос на учителей в Петербурге вырос на 54%.

Фото: Piter.TV